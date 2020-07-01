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Ajustes no Qatar arrastam negócio, e Dudu segue treinando no Palmeiras

Al Duhail ainda não formalizou a proposta e estuda como oferecerá o pagamento dos 13 milhões de euros para levar o atacante, que treinou na Academia na manhã desta quarta...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 20:11

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 20:11

Crédito: Dudu conversa com Vanderlei Luxemburgo durante treinamento desta quarta-feira (Agência Palmeiras/Divulgação
Nesta quarta-feira, pela primeira vez, o Palmeiras divulgou imagens de Dudu treinando. O jogador participou da primeira atividade com bola desde 13 de março e segue cumprindo o cronograma do clube enquanto se arrasta a sua negociação para ir ao Al Duhail, do Qatar, que ainda não formalizou a proposta de 13 milhões de euros (R$ 78,5 milhões, na cotação desta quarta) e estuda fazer ajustes na forma de pagamento dessa quantia ao Verdão.
Dudu sempre deixou claro que gostaria de ir para a equipe do Oriente Médio à medida que as conversas foram avançando, nas duas últimas semanas. Na sexta-feira, o salário oferecido, maior do que o que ele recebe no Palmeiras, agradou. Naquela reunião, inclusive, apontou-se que a proposta chegaria de forma oficial ao Verdão em pouco tempo, o que não ocorreu.

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