Ajustes no Qatar arrastam negócio, e Dudu segue treinando no Palmeiras

Nesta quarta-feira, pela primeira vez, o Palmeiras divulgou imagens de Dudu treinando. O jogador participou da primeira atividade com bola desde 13 de março e segue cumprindo o cronograma do clube enquanto se arrasta a sua negociação para ir ao Al Duhail, do Qatar, que ainda não formalizou a proposta de 13 milhões de euros (R$ 78,5 milhões, na cotação desta quarta) e estuda fazer ajustes na forma de pagamento dessa quantia ao Verdão.