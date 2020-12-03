Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ajuda divina? Padre reza Nilton Santos, estádio do Botafogo

Pastor e padre benzeram vestiários e os dois campos do estádio do Alvinegro, que vive situação dramática na classificação do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2020 às 15:04

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 15:04

Crédito: Divulgação
Quando a coisa não está andando de uma forma positiva, qualquer ajuda é bem-vinda. Na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro e sem vencer uma partida desde outubro, o Botafogo "recorreu" à ajuda divina: um padre e um pastor benzeram o Estádio Nilton Santos na última quarta-feira.
A dupla esteve presente nos vestiários e nos dois campos do Nilton Santos - principal e anexo, onde a equipe realiza os treinamentos - benzendo e rezando os locais que os jogadores do Botafogo ficam.
O Alvinegro, um clube tão agarrado à superstição de uma forma natural, teve esta companhia "especial" no treinamento de quarta-feira, que também foi acompanhado pelo futuro presidente Durcesio Mello.
A equipe volta aos gramados no próximo sábado, no próprio Estádio Nilton Santos. O Botafogo enfrentará o Flamengo, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados