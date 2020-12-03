Ajuda divina? Padre reza Nilton Santos, estádio do Botafogo

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Quando a coisa não está andando de uma forma positiva, qualquer ajuda é bem-vinda. Na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro e sem vencer uma partida desde outubro, o Botafogo "recorreu" à ajuda divina: um padre e um pastor benzeram o Estádio Nilton Santos na última quarta-feira.

A dupla esteve presente nos vestiários e nos dois campos do Nilton Santos - principal e anexo, onde a equipe realiza os treinamentos - benzendo e rezando os locais que os jogadores do Botafogo ficam.

O Alvinegro, um clube tão agarrado à superstição de uma forma natural, teve esta companhia "especial" no treinamento de quarta-feira, que também foi acompanhado pelo futuro presidente Durcesio Mello.