  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ajax vence o Borussia Dortmund de virada e coloca um pé no mata-mata da Champions League
Ajax vence o Borussia Dortmund de virada e coloca um pé no mata-mata da Champions League

Com gols da virada marcados por Tadic, Haller e Klaassen no segundo tempo, Ajax garantiu vitória importante fora de casa...
LanceNet

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 18:57

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O Ajax colocou um pé na fase de mata-mata da Champions League ao vencer o Borussia Dortmund por 3 a 1 nesta quarta-feira. A equipe holandesa marcou com Tadic, Haller e Klaassen na segunda etapa, virando um jogo que tinha vantagem alemã.Veja a tabela da Champions
EXPULSÃOO Borussia Dortmund começou a partida com um grande revés na primeira etapa, com o zagueiro Mats Hummels, um dos pilares da equipe alemã, sendo expulso. Aos 29 minutos, o jogador recebeu o cartão vermelho após cometer uma falta.
NA FRENTEAinda na primeira etapa, porém, o Borussia Dortmund conseguiu encontrar uma ótima oportunidade para marcar o gol. Aos 35 minutos, o VAR foi consultado e um pênalti em Jude Bellingham foi assinalado. Na cobrança, Reus marcou para os alemães.
EMPATEApós diversas tentativas na primeira etapa, a estratégia ofensiva do Ajax surtiu efeito apenas no segundo tempo, quando o gol de empate finalmente saiu. Aos 27 minutos, a equipe holandesa conseguiu deixar tudo igual no placar com gol de Tadic após lançamento de Antony.
VIRADA​Perto do fim, o Ajax seguiu no campo ofensivo em busca de uma vitória fora de casa. Aos 38 minutos, Sébastien Haller marcou após receber assistência de Antony. O brasileiro também foi fundamental no terceiro gol, quando concedeu assistência para o gol de Klaassen.
No outro confronto do Grupo C, o Sporting goleou o Besiktas por 4 a 0, ultrapassando o Borussia Dortmund na tabela e impedindo a classificação antecipada do Ajax.
SEQUÊNCIAO BVB enfrenta o Leipzig às 14:30h (de Brasília) deste sábado. O Ajax, por sua vez, atua contra o Go Ahead Eagles às 16h (de Brasília) de domingo.

