Ajax tem interesse em João Paulo, mas goleiro quer ficar no Santos

João Paulo despertou interesse do Ajax. O clube holandês procurou o Santos para entender a situação do goleiro, mas ainda não fez uma proposta oficial pelo jogador, de 25 anos. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva, confirmada pelo LANCE!DIÁRIO DO PEIXE.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO goleiro já foi informado do interesse dos holandeses, mas não tem a intenção de deixar o clube nesse momento. João Paulo quer conquistar títulos no Santos antes de pensar em Europa.

Por outro lado, vivendo uma grande crise financeira, o Santos espera a proposta do Ajax. Caso seja boa para o clube, o dirigente tentaram convencer o goleiro a aceitar o negócio.João Paulo assumiu a titularidade do Santos depois da lesão de Vladimir, no ano passado. Desde então, tem se revezado com John na posição. São 36 jogos com a camisa do Peixe. O goleiro tem contrato até agosto de 2025.