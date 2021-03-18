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futebol

Ajax dá novo passo antes de formalizar proposta por Hugo Souza, do Flamengo

Aos 22 anos, promissor goleiro tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2025...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 13:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 13:06
Crédito: Marcelo Cortes / CR Flamengo
Goleiro titular mais jovem a conquistar o Brasileiro pelo Flamengo, Hugo Souza está na mira do Ajax, da Holanda, que abordou o clube carioca para saber se o goleiro atuará nesta sexta-feira, em duelo contra o Resende, pelo Campeonato Carioca, pois está disposto a observá-lo junto a uma equipe de "scouts". A informação inicial é do jornal "O Dia". Hugo, de 22 anos, tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2025 e, nesta temporada, ainda não entrou em campo - Gabriel Batista foi o titular do Rubro-Negro nas três primeiras rodadas da Taça Guanabara.
Ajax acompanha o promissor Hugo Souza desde os tempos de sub-20 do goleiro, que chegou a ser convocado pela Seleção Brasileira principal quando nem sequer tinha atuado pelos profissionais do Flamengo.
E, como a janela europeia só abre em meados de 2021, o Ajax lidará a negociação com cautela para, com um sinal verde por parte do Fla, avançar nas tratativas por Hugo Souza.
HISTÓRIA EM 2020 E PROJEÇÃO PARA 2021
Em 2020, as lesões e o surto de Covid-19 no elenco do Fla deram a Hugo Souza a primeira chance no time de cima, e, com as boas atuações, o camisa 45 logo tornou-se reserva imediato de Diego Alves, que voltou a ser desfalque na reta final do Campeonato Brasileiro.
Assim, Hugo foi o titular na arrancada do Octa. Para 2021, em entrevista recente ao LANCE!, falou do sonho de voltar à Seleção e de ter um ano "melhor possível":
- A expectativa para 2021 é a melhor possível. Vamos melhorar os detalhes que precisamos. Temos muito a evoluir ainda, eu mesmo tenho muito a aprender, só tenho 22 anos e quero aprender sempre para me tornar um goleiro completo. Vou buscar isso todos os dias, trabalhando quieto no meu canto e aprimorando - disse Hugo, que, no início de 2020, era a quarta opção do Fla.
+ Veja a tabela e o regulamento do Carioca 2021
Em tempo: Hugo deve ser titular contra o Resende, às 21h, nesta sexta, em duelo a ser realizado no Maracanã e válido pela 4ª rodada da Taça Guanabara.

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