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futebol

Airton celebra primeiro gol pelo Cruzeiro e como profissional

O atacante foi decisivo para a Raposa nos últimos dois jogos, com um gol e uma assitência mantendo a invencibilidade de Felipão no comando do time celeste...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 16:49

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 16:49
Crédito: Airton fez o gol de empate do Cruzeiro no duelo contra o Náutico-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Autor da assistência que resultou no gol marcado por Arthur Caíke na vitória sobre o Operário-PR, por 1 x 0, na última terça-feira, o atacante Airton fez o seu primeiro gol pelo Cruzeiro no empate com o Náutico, por 1 x 1, neste domingo, em Recife, pela 18ª rodada da Série B.
O atacante “salvou” a pele de Felipão nos dois primeiros jogos no comando da Raposa, já que o ataque titular, formando por Arthur Caike e Marcelo Moreno, não tem rendido bem. Airton saiu do banco nas duas partidas e foi decisivo para o time mineiro.
O atleta ressaltou a felicidade pelo gol, apesar de a Raposa não ter conquistado a segunda vitória consecutiva fora de casa, e projetou balançar as redes muito mais vezes pelo clube. -Estou feliz pelo gol, mas infelizmente a vitória não veio. Nós temos que trabalhar mais para conseguir somar mais pontos e seguir forte no campeonato. Fiquei bastante feliz, marcar gol em um clube gigante como o Cruzeiro é uma sensação inexplicável e tenho certeza de que vai ser o primeiro de muitos- disse
Airton, que pode ter uma chance como titular no duelo de sexta-feira, 30 de outubro, no Mineirão, contra o Paraná, encerrando o primeiro turno da Série B. Arthur Caike saiu com dores musculares do jogo com o Náutico ainda no primeiro tempo e será reavaliado pelos médicos cruzeirenses para ver se terá condições de começar jogando contra o time paranaense.
Airton vinha sendo titular com Enderson Moreira e Ney Franco, mas Felipão tem optado por jogadores mais experientes nesse início de trabalho no clube celeste. Mas, as boas atuações podem abrir espaço com o treinador na equipe titular.

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