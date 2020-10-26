Airton celebra primeiro gol pelo Cruzeiro e como profissional

Crédito: Airton fez o gol de empate do Cruzeiro no duelo contra o Náutico-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Autor da assistência que resultou no gol marcado por Arthur Caíke na vitória sobre o Operário-PR, por 1 x 0, na última terça-feira, o atacante Airton fez o seu primeiro gol pelo Cruzeiro no empate com o Náutico, por 1 x 1, neste domingo, em Recife, pela 18ª rodada da Série B.

O atacante “salvou” a pele de Felipão nos dois primeiros jogos no comando da Raposa, já que o ataque titular, formando por Arthur Caike e Marcelo Moreno, não tem rendido bem. Airton saiu do banco nas duas partidas e foi decisivo para o time mineiro.

O atleta ressaltou a felicidade pelo gol, apesar de a Raposa não ter conquistado a segunda vitória consecutiva fora de casa, e projetou balançar as redes muito mais vezes pelo clube. -Estou feliz pelo gol, mas infelizmente a vitória não veio. Nós temos que trabalhar mais para conseguir somar mais pontos e seguir forte no campeonato. Fiquei bastante feliz, marcar gol em um clube gigante como o Cruzeiro é uma sensação inexplicável e tenho certeza de que vai ser o primeiro de muitos- disse

Airton, que pode ter uma chance como titular no duelo de sexta-feira, 30 de outubro, no Mineirão, contra o Paraná, encerrando o primeiro turno da Série B. Arthur Caike saiu com dores musculares do jogo com o Náutico ainda no primeiro tempo e será reavaliado pelos médicos cruzeirenses para ver se terá condições de começar jogando contra o time paranaense.