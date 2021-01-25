Ainda sem vice de futebol, nova diretoria do Vasco toma posse

Após a posse de Jorge Salgado e de presidentes de outros poderes do Vasco na última sexta-feira, nesta segunda a nova diretoria cruz-maltina assinou o início de um novo mandato. Na Sede Náutica da Lagoa, numa cerimônia de pouco mais de uma hora, o corpo diretor do clube foi oficializado, ainda sem um vice-presidente para o departamento de futebol. Esta vaga deverá ficar vaga até o fim do Campeonato Brasileiro, ao menos.- Em três anos, seis anos, a gente recupera o atraso de 20 anos. A linha mestra vai ser reduzir endividamento trabalhista e fiscal e aumentar o nosso faturamento - afirmou Salgado.
Confira a nova diretoria:
Presidente: Jorge Nuno Odone de Vicente da Silva Salgado1° Vice-Presidente: Carlos Roberto de Figueiredo Osório2ª Vice-presidente: Roberto Duque Estrada de Sousa
Adriano Mendes - VP de Finaças e EstratégiaDanillo Bento - VP de ComunicaçãoHorácio Junior - VP de Responsabilidade Social e HistóriaJosé Bulhões - VP de JurídicoJosé Mendonça - VP PatrimônioJosé Roberto Gomes da Costa - VP de Desportos NáuticosMarcel Kaskus - VP de Esportes Olímpicos e ParalímpicosMauricio Corrêa - VP de Relações PúblicasPedro Seixas - VP de Projetos EspeciaisRafael Cobo - VP de MédicoVitor Roma - VP de Marketing e Novos Negócios
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Salgado já estava empossado oficialmente desde a última sexta, por uma possibilidade de vácuo jurídico. Agora, a despeito de recursos no âmbito do Judiciário, o mandato de Alexandre Campello chegou ao fim. E o do empresário de 73 anos teve início.