Ainda sem vice de futebol, nova diretoria do Vasco toma posse

Após a posse de Jorge Salgado e de presidentes de outros poderes do Vasco na última sexta-feira, nesta segunda a nova diretoria cruz-maltina assinou o início de um novo mandato. Na Sede Náutica da Lagoa, numa cerimônia de pouco mais de uma hora, o corpo diretor do clube foi oficializado, ainda sem um vice-presidente para o departamento de futebol. Esta vaga deverá ficar vaga até o fim do Campeonato Brasileiro, ao menos.- Em três anos, seis anos, a gente recupera o atraso de 20 anos. A linha mestra vai ser reduzir endividamento trabalhista e fiscal e aumentar o nosso faturamento - afirmou Salgado.