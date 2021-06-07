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futebol

Ainda sem vencer, Vasco tem uma das piores pontarias da Série B

Cruz-Maltino ficou apenas no empate com a Ponte Preta neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 07:50

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 07:50

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Após iniciar a Série B com derrota para o Operário, em São Januário, o Vasco foi até o Moisés Lucarelli e saiu com um empate em 1 a 1 com a Ponte Preta. Ainda sem vencer e também sem convencer. O time teve mais uma atuação muito discreta sob o comando do técnico Marcelo Cabo, principalmente na fase ofensiva.
Em quase 100 minutos de jogo, somando os acréscimos, o Cruz-Maltino finalizou apenas oito vezes contra a meta do goleiro Ygor Vinhas. Apenas uma foi na direção do gol: exatamente a conclusão de Germán Cano, de pênalti, que abriu o placar. No mais, todos os arremates foram travados ou para fora. Algo que tem sido comum nas últimas atuações da equipe.
Contra o Boavista, no meio de semana, pela Copa do Brasil, mesmo tendo 68,7% de posse de bola, o time acertou apenas duas das 14 finalizações que tentou no jogo - venceu por 1 a 0. Contra o Operário, na estreia da Série B, foram quatro de 14, enquanto o adversário mandou oito no alvo - derrota por 2 a 0.
Passadas duas rodadas, o Vasco tem apenas cinco chutes em gol e uma bola na rede. Um volume superior apenas ao do Vitória (4), que ainda enfrenta o Náutico, nessa segunda-feira, e o Sampaio Correia (3). Além disso, com 22,7% de acerto nas tentativas, tem a segunda pior marca, ficando à frente apenas do time do Maranhão, que tem um aproveitamento de 18,7% no fundamento.
Número pouco animadores para quem precisa - entre outras coisas - de gols para retornar à elite do futebol brasileiro.
VASCO NA SÉRIE B 2021- Dados do Footstats
2 jogos1 gol marcado (16º)​3 gols sofridos (13º)​773 passes certos (3º)5 finalizações certas (18º)8 cruzamentos certos (9º)16 lançamentos certos (15º)6 interceptações (11º)21 desarmes (7º)

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