Ainda sem técnico, Lúcio Flávio e Ricardo Resende, do sub-20, comandam treinos do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A vida continua para o Botafogo. Após a recusa de Lisca na proposta feita pelo clube e o fim das negociações com o técnico, o clube voltou à estaca zero na busca por um novo nome. Durante este período, os treinos têm sido comandados por Lúcio Flávio e Ricardo Resende.

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O primeiro é o ex-meia, que compõe a comissão permanente do Alvinegro. O segundo é o treinador da equipe sub-20 do Alvinegro, uma das principais referências em âmbito nacional na modalidade - recentemente, foram vice-campeões carioca e da Copa do Brasil.

A dupla tem se dividido nos treinos da equipe principal durante a semana. Como a busca por um treinador estagnou, a tendência é que Lúcio Flávio comande a equipe e Ricardo Resende seja o auxiliar diante do Brusque, no próximo sábado, em duelo válido pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão.Jogadores das categorias de base, que treinam com Ricardo no dia a dia, subiram durante essa semana para compor os treinos do profissional. Os zagueiros Henrique Luro e Ewerton são exemplos.