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Ainda sem técnico, Lúcio Flávio e Ricardo Resende, do sub-20, comandam treinos do Botafogo

Depois da recusa de Lisca, Alvinegro volta à estaca zero na procura por um novo treinador; auxiliar permanente e comandante do sub-20 ditam ritmo das atividades...
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Publicado em 

14 jul 2021 às 16:25

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 16:25

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A vida continua para o Botafogo. Após a recusa de Lisca na proposta feita pelo clube e o fim das negociações com o técnico, o clube voltou à estaca zero na busca por um novo nome. Durante este período, os treinos têm sido comandados por Lúcio Flávio e Ricardo Resende.
+ Lisca recusou o Botafogo: veja técnicos brasileiros sem clube que o Alvinegro poderia contratar
O primeiro é o ex-meia, que compõe a comissão permanente do Alvinegro. O segundo é o treinador da equipe sub-20 do Alvinegro, uma das principais referências em âmbito nacional na modalidade - recentemente, foram vice-campeões carioca e da Copa do Brasil.
A dupla tem se dividido nos treinos da equipe principal durante a semana. Como a busca por um treinador estagnou, a tendência é que Lúcio Flávio comande a equipe e Ricardo Resende seja o auxiliar diante do Brusque, no próximo sábado, em duelo válido pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão.Jogadores das categorias de base, que treinam com Ricardo no dia a dia, subiram durante essa semana para compor os treinos do profissional. Os zagueiros Henrique Luro e Ewerton são exemplos.
Sem Marcelo Chamusca demitido e com o nome de Lisca riscado da lista de possíveis treinadores, o Botafogo treina em busca da recuperação na Série B. O Alvinegro, na 13ª posição, está a seis pontos do G4.

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