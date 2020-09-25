Ainda sem Ramon Menezes, Vasco se prepara para duelo com o Red Bull Bragantino em São Januário

Após uma primeira atividade, na última quinta-feira, leve para os jogadores que participaram da maior parte do jogo de quarta, o Vasco voltou a treinar na manhã desta sexta, em São Januário. O treino foi o penúltimo antes do duelo com o Red Bull Bragantino, no domingo, e ainda não contou com o técnico Ramon Menezes.Infectado com a Covid-19, o treinador está afastado das atividades presenciais, mas o protocolo se encerra no dia da partida contra a equipe paulista. Neste período sem o comandante à beira do campo, o Cruz-Maltino perdeu para o Coritiba, no domingo, e empatou com o Botafogo, na última quarta.