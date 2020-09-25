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Ainda sem Ramon Menezes, Vasco se prepara para duelo com o Red Bull Bragantino em São Januário

Infectado pelo novo coronavírus, técnico cruz-maltino volta às atividades presenciais no domingo, no jogo contra a equipe paulista...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 17:15
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Após uma primeira atividade, na última quinta-feira, leve para os jogadores que participaram da maior parte do jogo de quarta, o Vasco voltou a treinar na manhã desta sexta, em São Januário. O treino foi o penúltimo antes do duelo com o Red Bull Bragantino, no domingo, e ainda não contou com o técnico Ramon Menezes.Infectado com a Covid-19, o treinador está afastado das atividades presenciais, mas o protocolo se encerra no dia da partida contra a equipe paulista. Neste período sem o comandante à beira do campo, o Cruz-Maltino perdeu para o Coritiba, no domingo, e empatou com o Botafogo, na última quarta.
Há expectativa de novidades na equipe. Seja Vinícius novamente titular, seja outras alterações mais. Com problemas físicos distintos, Ricardo Graça e Juninho devem seguir afastados.

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