Ainda sem previsão de retorno, Santos anuncia protocolo para retomada das atividades

Crédito: Ricardo Galotti é o responsável pelo Departamento Médico do Santos (Imagem: Reprodução/Santos TV

O coordenador do Departamento Médico do Santos, Dr. Ricardo Galotti, anunciou na manhã desta segunda-feira o protocolo que será utilizado pelo clube no retorno dos treinamentos. No entanto, o Peixe aguarda o aval das autoridades do Estado e Município para a retomada, que ainda não possui data definida.

Em live realizada pela Santos TV, e que contou com jornalistas enviando perguntas remotamente, o médico afirmou os cuidados requeridos na volta das atividades no CT Rei Pelé.

– Vamos começar com uma desinfecção no CT. A partir da data do retorno, faremos dois dias antes. Todos os atletas serão submetidos aos exames, o PCR, dois dias antes. E faremos sorologia de todos os atletas. Todos os funcionários serão testados também. Não adianta testar atletas e quem trabalha no clube não. Repetiremos a sorologia uma vez por semana. Atletas respeitarão o distanciamento, sem o vestiário – afirmou Galotti.

– Terá o kit individual para cada atleta e alimentação para o treinamento. Nessa primeira fase, não liberaremos o refeitório também. Todos usarão máscara e a viseira, álcool em gel em tudo. São muitos dispensers instalados no CT. Pensamos em fazer atendimento de três a cinco atletas. Vamos escalonar o horário. Quando atleta adentrar, responde questionário, febre, tosse, alteração de olfato ou paladar... os que apresentarem febre de mais de 37,5 serão afastados – completou.E MAIS:Comissão de Jesualdo começa a retornar ao Brasil; veja desafiosNeymar entra em leilão beneficente e separa chuteira de títuloElano completa 39 anos e Santos homenageia ídolo nas redes sociaisEstátua na Vila e descoberta de Neymar: cinco anos da morte de ZitoSegundo o representante do DM santista, um atleta do elenco profissional, que não teve a sua identidade revelada, procurou o departamento em busca de orientação.

– Teve atleta que pediu auxílio. Não vamos citar, mas já. Fizemos a testagem, o PCR e a sorologia. Tinha sintomatologia, tinha familiar testando positivo. Fizemos outros exames e estamos monitorando. Só não vamos falar o nome – afirmou Ricardo.

O processo de montagem do protocolo, bem como o suporte inicial no momento da aplicação, contou com o auxílio de um infectologista que, segundo Ricardo Galotti, também concederá uma palestra aos jogadores e funcionários antes do retorno dos treinamentos.