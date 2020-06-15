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Ainda sem previsão de retorno, Santos anuncia protocolo para retomada das atividades

Através de uma "entrevista coletiva online", Dr. Ricardo Galotti, coordenador do DM santista, explicou as medidas tomadas pelo clube na volta dos treinamentos...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2020 às 14:48

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 14:48

Crédito: Ricardo Galotti é o responsável pelo Departamento Médico do Santos (Imagem: Reprodução/Santos TV
O coordenador do Departamento Médico do Santos, Dr. Ricardo Galotti, anunciou na manhã desta segunda-feira o protocolo que será utilizado pelo clube no retorno dos treinamentos. No entanto, o Peixe aguarda o aval das autoridades do Estado e Município para a retomada, que ainda não possui data definida.
Em live realizada pela Santos TV, e que contou com jornalistas enviando perguntas remotamente, o médico afirmou os cuidados requeridos na volta das atividades no CT Rei Pelé.
– Vamos começar com uma desinfecção no CT. A partir da data do retorno, faremos dois dias antes. Todos os atletas serão submetidos aos exames, o PCR, dois dias antes. E faremos sorologia de todos os atletas. Todos os funcionários serão testados também. Não adianta testar atletas e quem trabalha no clube não. Repetiremos a sorologia uma vez por semana. Atletas respeitarão o distanciamento, sem o vestiário – afirmou Galotti.
– Terá o kit individual para cada atleta e alimentação para o treinamento. Nessa primeira fase, não liberaremos o refeitório também. Todos usarão máscara e a viseira, álcool em gel em tudo. São muitos dispensers instalados no CT. Pensamos em fazer atendimento de três a cinco atletas. Vamos escalonar o horário. Quando atleta adentrar, responde questionário, febre, tosse, alteração de olfato ou paladar... os que apresentarem febre de mais de 37,5 serão afastados – completou.E MAIS:Comissão de Jesualdo começa a retornar ao Brasil; veja desafiosNeymar entra em leilão beneficente e separa chuteira de títuloElano completa 39 anos e Santos homenageia ídolo nas redes sociaisEstátua na Vila e descoberta de Neymar: cinco anos da morte de ZitoSegundo o representante do DM santista, um atleta do elenco profissional, que não teve a sua identidade revelada, procurou o departamento em busca de orientação.
– Teve atleta que pediu auxílio. Não vamos citar, mas já. Fizemos a testagem, o PCR e a sorologia. Tinha sintomatologia, tinha familiar testando positivo. Fizemos outros exames e estamos monitorando. Só não vamos falar o nome – afirmou Ricardo.
O processo de montagem do protocolo, bem como o suporte inicial no momento da aplicação, contou com o auxílio de um infectologista que, segundo Ricardo Galotti, também concederá uma palestra aos jogadores e funcionários antes do retorno dos treinamentos.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini E MAIS:

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