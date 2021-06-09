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Ainda sem os selecionáveis, Flamengo embarca para encarar o Coritiba pela Copa do Brasil

Enquanto Gabigol, Arrascaeta e Isla são desfalques certos, clube espera pela chegada de Rodrigo Caio, Gerson, Everton Ribeiro e Pedro direto na capital paranaense...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 16:45

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 16:45

Crédito: Divulgação/Flamengo
Após treinar pela manhã no Ninho do Urubu, o Flamengo embarcou, na tarde desta quarta-feira, para Curitiba. Na bagagem, o sonho de mais uma Copa do Brasil. O time estreia nesta quinta-feira na torneio, às 19h (horário de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira.
+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimA delegação rubro-negra, que embarcou no Aeroporto do Galeão, não conta com a presença dos atletas selecionáveis. Sem ter divulgado a lista de relacionados para o confronto contra o Coritiba, o Flamengo espera pela chegada de Rodrigo Caio, Gerson, Everton Ribeiro e Pedro direto na capital paranaense. O aproveitamento deles na partida será feito de acordo com a avaliação da comissão técnica e do departamento médico.
Por outro lado, o Flamengo terá o desfalque de uma parte dos atletas convocados: Gabigol foi diagnosticado com um pequeno edema na perna direita após jogo da Seleção Brasileira; Arrascaeta testou positivo para Covid-19 e cumpre quarentena no Uruguai; e Isla foi liberado para permanecer com a seleção chilena para a disputa da Copa América.
Além deles, os outros desfalques são: Isla (seleção do Chile), Max (Covid-19), César (recuperação de cirurgia no joelho) e Thiago Maia (transição fisica após cirurgia no joelho).
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do Flamengo
Vale lembrar que Rogério Ceni e os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões também estão em quarentena após testarem positivo para Covid-19. Dessa forma, o Flamengo será comandado por Mauricio Souza, treinador da equipe sub-20, e o seu auxiliar Márcio Torres.

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