Ainda sem os selecionáveis, Flamengo embarca para encarar o Coritiba pela Copa do Brasil

Crédito: Divulgação/Flamengo

Após treinar pela manhã no Ninho do Urubu, o Flamengo embarcou, na tarde desta quarta-feira, para Curitiba. Na bagagem, o sonho de mais uma Copa do Brasil. O time estreia nesta quinta-feira na torneio, às 19h (horário de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira.

+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimA delegação rubro-negra, que embarcou no Aeroporto do Galeão, não conta com a presença dos atletas selecionáveis. Sem ter divulgado a lista de relacionados para o confronto contra o Coritiba, o Flamengo espera pela chegada de Rodrigo Caio, Gerson, Everton Ribeiro e Pedro direto na capital paranaense. O aproveitamento deles na partida será feito de acordo com a avaliação da comissão técnica e do departamento médico.

Por outro lado, o Flamengo terá o desfalque de uma parte dos atletas convocados: Gabigol foi diagnosticado com um pequeno edema na perna direita após jogo da Seleção Brasileira; Arrascaeta testou positivo para Covid-19 e cumpre quarentena no Uruguai; e Isla foi liberado para permanecer com a seleção chilena para a disputa da Copa América.

Além deles, os outros desfalques são: Isla (seleção do Chile), Max (Covid-19), César (recuperação de cirurgia no joelho) e Thiago Maia (transição fisica após cirurgia no joelho).

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