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Ainda sem Luxemburgo, Palmeiras realiza 1h30 de trabalhos físicos

Elenco se apresentou à Academia de Futebol após folga no domingo e exercícios ocorreram em grupos distintos; treinador e atleta contaminados com COVID-19 continuam afastados...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 22:52

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 22:52

Crédito: Gabriel Menino destaca importância de treino físico para maratona de jogos no ano (Agência Palmeiras/Divulgação
Depois da folga de domingo, o Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira para uma hora e meia de atividades físicas na Academia de Futebol. Trabalhos realizados ainda sem a presença do técnico Vanderlei Luxemburgo e de jogador, com identidade ainda mantida sob sigilo, porque ambos foram contaminados pelo coronavírus e, por isso, repousam em suas casas.
O primeiro trabalho do dia teve o elenco dividido em dois grupos. Um deles se treinava fisicamente com ênfase nas regiões abdominal e lombar, principalmente, enquanto outro fazia exercícios de força. Depois, ocorreram corridas intervaladas no gramado. A última atividade no dia foi na caixa de areia, com práticas comandadas pelos profissionais responsáveis pela preparação física do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

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