Ainda sem Luxemburgo, Palmeiras realiza 1h30 de trabalhos físicos

Depois da folga de domingo, o Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira para uma hora e meia de atividades físicas na Academia de Futebol. Trabalhos realizados ainda sem a presença do técnico Vanderlei Luxemburgo e de jogador, com identidade ainda mantida sob sigilo, porque ambos foram contaminados pelo coronavírus e, por isso, repousam em suas casas.

O primeiro trabalho do dia teve o elenco dividido em dois grupos. Um deles se treinava fisicamente com ênfase nas regiões abdominal e lombar, principalmente, enquanto outro fazia exercícios de força. Depois, ocorreram corridas intervaladas no gramado. A última atividade no dia foi na caixa de areia, com práticas comandadas pelos profissionais responsáveis pela preparação física do Núcleo de Saúde e Performance do clube.