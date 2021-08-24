Ainda sem Fagner e com a volta de Mantuan, Corinthians segue preparação para pegar o Grêmio

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta terça-feira, o Corinthians realizou o segundo dia de treinos preparatórios para o confronto diante do Grêmio, que acontecerá no próximo domingo, às 21h, na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Brasileirão-2021. A novidade do dia foi o retorno de Gustavo Mantuan, mas a comissão técnica ainda segue sem poder contar com Fagner, que é dúvida para o jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Assim como na atividade da última segunda-feira, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória do Timão por 1 a 0 diante do Athletico-PR participaram apenas do aquecimento, no Campo 3, e deram sequência no trabalho regenerativo na parte interna do centro de treinamento.

Em seguida, o técnico Sylvinho dividiu os demais atletas do elenco: os de defesa e laterais ficaram com ele no Campo 3 para um trabalho específico para o setor; enquanto os meias e atacantes trabalharam situações de jogadas ofensivas com o auxiliar Doriva. Para finalizar a atividade do dia, os jogadores participaram de um treino técnico em campo reduzido.A boa notícia da manhã desta terça-feira foi o meia-atacante Gustavo Mantuan, que terminou o período de quarentena após testar positivo para Covid-19 e retomou as atividades. O jovem fez a parte inicial do trabalho com o grupo e, no fim, um treino físico com o preparador Fabrício Pimenta.

Enquanto isso, o lateral-direito Fagner, que não teve lesão detectada, deu sequência no tratamento da panturrilha direita e será reavaliado diariamente pelo departamento médico. O camisa 23 é dúvida para enfrentar o Grêmio.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.