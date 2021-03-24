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Ainda sem embalar em clássicos, Pedro tem chance de aumentar a 'dor de cabeça' de Ceni contra o Botafogo

Em nove jogos contra Botafogo, Fluminense e Vasco pelo Flamengo, o atacante marcou apenas dois gols, e foram justamente contra o Tricolor das Laranjeiras, seu ex-clube...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 07:00
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após uma primeira temporada na qual foi mais acionado saindo do banco do que entre os titulares, Pedro quer mostrar que pode, sim, ser a principal referência do ataque do Flamengo. A concorrência, contudo, é grande, e o camisa 21 tem no jogo desta quarta-feira, contra o Botafogo pelo Estadual, a chance de mostrar que, assim como os concorrentes, gosta de 'jogo grande". Nos nove clássicos que disputou com o Manto, Pedro só fez dois gols, por ora.
Vale destacar que, das nove partidas que disputou contra Botafogo (2), Vasco (2) e Fluminense (5), foi titular quatro vezes, completou um jogo e, nas cinco vezes que saiu do banco, atuou por, no máximo, 20 minutos mais acréscimos. Portanto, Pedro fez um gol a cada 165 minutos em campo em clássicos, uma média baixa em comparação ao aproveitamento contra todos adversários, de um gol a cada 106 minutos em campo, segundo os números do portal "O Gol".A importância dos clássicos para Pedro passa pelo retrospecto que Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, principais artilheiros do Flamengo desde 2019, têm nestes confrontos. O camisa 9 tem 10 gols em 20 partidas. Já o BH27, o "Rei dos Clássicos", soma 14 bolas na rede em 22 jogos contra Botafogo (3), Fluminense (4) e Vasco (7).
Às 21h35, Pedro será titular diante do Botafogo, no Nilton Santos e, por mais que Maurício Souza, técnico do Sub-20, é quem vá dirigir o Flamengo, Rogério Ceni estará acompanhando a partida e o desempenho dos atletas. Mais uma boa apresentação do camisa 21 - que estreou na temporada marcando gol e dando assistência contra o Resende - aumentará a expectativa para que, em 2021, o atacante seja outra vezes titular, seja lá quem for o seu companheiro.SENSAÇÃO, MUNIZ BRIGA POR PRIMEIRO GOL EM CLÁSSICO
Com quatro gols nas quatro primeiras rodadas do Estadual, Rodrigo Muniz é o artilheiro do Flamengo neste início de temporada. Aos 19 anos, o jovem busca firmar-se como uma opção importante para o setor ofensivo do time e, para isso, também vê no clássico com o Botafogo a oportunidade de seguir em alta. Contudo, Muniz começará a partida no Estádio Nilton Santos entre os reservas.
Integrado ao elenco profissional em 2020 - ano em que também foi cedido ao Coritiba por empréstimo -, Rodrigo Muniz ainda não fez gols em clássicos pelo Fla. Foram quatro até o momento: dois como titular nos Cariocas de 2020 e 2021, e dois como reserva, entrando apenas nos minutos finais, no Brasileirão.

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