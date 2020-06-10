Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ainda sem data para o retorno, Botafogo testa elenco para COVID-19

Alvinegro realizou testes nos jogadores do elenco profissional e funcionários, no Estádio Nilton Santos,  sob a supervisão do Departamento Médico do clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2020 às 16:18

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 16:18

Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo iniciou na última terça-feira, em parceria com o laboratório Labormed, a realização de testes de Covid-19 em jogadores, comissão técnica, funcionários e familiares, no Estádio Nilton Santos. Os exames foram supervisionados e orientados pelo Departamento Médico do Clube, seguindo todos os protocolos de saúde.
– Esse trabalho vai ser realizado durante três dias e os resultados serão passados ao Departamento Médico para avaliar a situação de saúde de todos em relação à Covid-19 – afirmou o Vice-Presidente Executivo do Botafogo, Alessandro Leite.Dia de exames! ?? Em iniciativa em prol da saúde, nossos atletas e seus familiares passaram por testes de Covid-19, nesta terça, no Nilton Santos. A Labormed, parceira do Fogão, apoiada nas orientações e no protocolo do Departamento Médico do Clube, realizou o procedimento. pic.twitter.com/xPb2S38kSr— Botafogo F.R. (de ?) (@Botafogo) June 9, 2020 E MAIS:Sem Carli, Botafogo reforça confiança em jovens no setor defensivoMais de 100 funcionários do Botafogo serão ajudados com rendaCopa Rio-SP de audiência: Veja como ficou o ranking das reprises na TVCBF anuncia que dará aporte financeiro a clubes das Séries A e BOs testes serão realizados até sexta-feira. O clube não tem data de retorno aos treinos presenciais e segue monitorando a triste situação dos casos da pandemia do novo coronavírus no Brasil e no Rio de Janeiro. O Vice-Presidente de Futebol Marco Agostini acompanhou as atividades.
– Hoje começamos os testes no Botafogo: testes sorológicos (IGG e IGM) e o PCR. Dentro de mais ou menos sete dias esperamos que os resultados estejam prontos e possamos traçar uma programação mediante a esses dados – disse o médico Christiano Cinelli.Elenco alvinegro foi submetido aos exames de Covid-19 e o Doutor Christiano Cinelli, chefe do Departamento Médico do Clube, explicou como funcionou o primeiro dia de testes no Botafogo. Se liga aí! #CoronaOut ? pic.twitter.com/D7gDkD08FF— Botafogo F.R. (de ?) (@Botafogo) June 10, 2020 O Estádio Nilton Santos também passou por processo de desinfecção e limpeza em diversas áreas, como o espaço destinado à realização dos exames. O Botafogo afirma que vai seguir todos os protocolos e recomendações de segurança dos órgãos competentes. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados