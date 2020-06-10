Ainda sem data para o retorno, Botafogo testa elenco para COVID-19

– Esse trabalho vai ser realizado durante três dias e os resultados serão passados ao Departamento Médico para avaliar a situação de saúde de todos em relação à Covid-19 – afirmou o Vice-Presidente Executivo do Botafogo, Alessandro Leite.Dia de exames! ?? Em iniciativa em prol da saúde, nossos atletas e seus familiares passaram por testes de Covid-19, nesta terça, no Nilton Santos. A Labormed, parceira do Fogão, apoiada nas orientações e no protocolo do Departamento Médico do Clube, realizou o procedimento. pic.twitter.com/xPb2S38kSr— Botafogo F.R. (de ?) (@Botafogo) June 9, 2020 E MAIS:Sem Carli, Botafogo reforça confiança em jovens no setor defensivoMais de 100 funcionários do Botafogo serão ajudados com rendaCopa Rio-SP de audiência: Veja como ficou o ranking das reprises na TVCBF anuncia que dará aporte financeiro a clubes das Séries A e BOs testes serão realizados até sexta-feira. O clube não tem data de retorno aos treinos presenciais e segue monitorando a triste situação dos casos da pandemia do novo coronavírus no Brasil e no Rio de Janeiro. O Vice-Presidente de Futebol Marco Agostini acompanhou as atividades.