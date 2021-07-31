Ainda sem contar com os reforços, Corinthians encerra preparação para pegar o Flamengo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã deste sábado, o Corinthians finalizou a preparação para mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. No CT Joaquim Grava, o Timão fez o último treino antes do duelo diante do Flamengo, que acontece neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada da competição. A equipe ainda não conta com os reforços, que não estão regularizados.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Antes do treino, o técnico Sylvinho levou os atletas à sala de preleção, onde passou mais vídeos e conceitos sobre o adversário deste domingo. Em seguida, todos foram ao Campo 1 para o aquecimento.

No Campo 2, Sylvinho promoveu um trabalho tático de enfrentamento com os jogadores que devem iniciar a partida. Por fim, no Campo 4, o comandante alvinegro orientou mais um treino da parte tática para ajuste de posicionamento e movimentação da equipe em diferentes situações e também preparou uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Em recuperação de um incômodo no músculo posterior da coxa direita, o meio-campista Gabriel Pereira não irá para o jogo. Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira seguem em transição com a equipe de preparação física.