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Ainda sem contar com os reforços, Corinthians encerra preparação para pegar o Flamengo

Técnico Sylvinho realizou treino tático e de bolas paradas ofensivas e defensivas com a equipe. Giuliano e Renato Augusto seguem trabalho de recondicionamento físico...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 15:03

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 15:03
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã deste sábado, o Corinthians finalizou a preparação para mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. No CT Joaquim Grava, o Timão fez o último treino antes do duelo diante do Flamengo, que acontece neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada da competição. A equipe ainda não conta com os reforços, que não estão regularizados.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Antes do treino, o técnico Sylvinho levou os atletas à sala de preleção, onde passou mais vídeos e conceitos sobre o adversário deste domingo. Em seguida, todos foram ao Campo 1 para o aquecimento.
No Campo 2, Sylvinho promoveu um trabalho tático de enfrentamento com os jogadores que devem iniciar a partida. Por fim, no Campo 4, o comandante alvinegro orientou mais um treino da parte tática para ajuste de posicionamento e movimentação da equipe em diferentes situações e também preparou uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Em recuperação de um incômodo no músculo posterior da coxa direita, o meio-campista Gabriel Pereira não irá para o jogo. Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira seguem em transição com a equipe de preparação física.
Além deles, os reforços Giuliano e Renato Augusto aprimoram o condicionamento. Eles só poderão ser regularizados a partir desta segunda-feira, por conta a abertura da janela de transferências internacionais e da publicação do contrato no BID da CBF. A estreia da dupla deve ocorrer no próximo final de semana, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.

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