Ainda sem Adson, Corinthians divulga relacionados para o Dérbi; confira a lista

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Depois de encerrar sua preparação na manhã desta sexta-feira, o Corinthians divulgou os relacionados para o Dérbi deste sábado, na Neo Química Arena. As novidades da lista são ausências de Adson e João Pedro, que mais uma vez ficam fora. Em contrapartida o quarteto de reforços está completo na relação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Vale lembrar que a comissão técnica terá o desfalque do volante Gabriel, que foi expulso na última partida do Timão, diante do América-MG. Ele ainda cumprirá mais uma suspensão pelo terceiro amarelo contra o Bragantino.

Além do camisa 5, o meia Adson, em fase final de transição por conta de um trauma na perna esquerda, treinou com o grupo, porém ainda não será relacionado. Os meias Roni (entorse ligamentar no joelho direito) e Ruan Oliveira (revisão cirúrgica no joelho esquerdo) também seguem fora.João Pedro, lateral-direito contratado para ser reserva de Fagner, tem treinado com o elenco, mas novamente ficou sem entrar na lista de relacionados. Sem jogar há alguns meses, ele segue se preparando para uma oportunidade. Du Queiroz, volante improvisado, tem sido a opção para substituir o camisa 23.

Confira a lista dos relacionados de Sylvinho para o Dérbi: