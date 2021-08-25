Ainda 'no mercado', Rodrigo Varanda volta a treinar no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians estava muito perto de concretizar a venda de Rodrigo Varanda ao Red Bull Bragantino, mas o negócio acabou não saindo. Depois dessa frustração, o jogador voltou a treinar nesta semana, segundo publicou o GE e confirmou o LANCE!. Esse retorno, porém, pode ser breve, já que o clube aguarda outras propostas, embora não descarte uma nova chance ao jovem.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Varanda não tem treinado com o restante do elenco em campo e seu trabalho tem sido restrito à parte interna do CT Joaquim Grava. Ele já havia feito, inclusive, exames médicos no Massa Bruta, no entanto os clubes acabaram não finalizando o acordo, provocando seu retorno ao Parque São Jorge.

Essa volta, no entanto, tende a não ser duradoura, uma vez que o estafe do atleta diz ter sondagens de outros clubes e o Timão aguarda a oficialização dessas ofertas para avaliar as condições. Se houver algo dentro dos valores que estavam sendo negociados com o Bragantino, a venda deve sair.Aos 18 anos, ele seria negociado por cerca de R$ 13 milhões, valor referente a 70% de seus direitos, o restante ficaria com o Corinthians (20%) e com o próprio jogador (10%). O jovem é visto como um dos ativos que podem dar retorno financeiro ao clube tanto atualmente quanto no futuro.

Mesmo com a intenção de manter o jovem com status de negociável, o clube não está descarta uma nova chance por parte da comissão técnica. Se as propostas não forem oficializadas ou não agradarem, o elenco pode ganhar um "reforço" motivado para o restante do Campeonato Brasileiro de 2021.

Cria da base corintiana, o camisa 30 foi promovido ao elenco profissional no início desta temporada e se destacou ao marcar o segundo gol do Timão no empate em 2 a 2 com o Palmeiras, pela segunda rodada do Paulistão. Contudo, o tento foi o único do atleta com a camisa alvinegra em dez jogos disputados.