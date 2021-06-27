Ainda em dívida com Uribe, Santos busca acordo o jogador

O Santos tem valores em atraso com o atleta Uribe, que deixou o clube no ano passado. O atleta conseguiu a liberação pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF alegando dívida de R$ 2 milhões com o clube, envolvendo falta de pagamentos de direitos de imagem, recolhimento de FGTS além redução salarial de 70% entre abril e junho, por conta da paralisação do futebol, devido a pandemia do novo coronavírus, não consentida pelo elenco.Com esses valores em dívida, o presidente Andres Rueda, em entrevista ao canal Nagila Luz, comentou sobre a situação atual. Apesar da liberação do contrato com o clube, a CNRD não condenou o clube ainda sobre o valor devido. Segundo Rueda, o Peixe pretender conversar com o jogador para chegar em um acordo.