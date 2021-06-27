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Ainda em dívida com Uribe, Santos busca acordo o jogador

Jogador conseguiu a liberação do clube na CRND e Peixe busca acordo para resolver caso...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2021 às 10:00
Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos tem valores em atraso com o atleta Uribe, que deixou o clube no ano passado. O atleta conseguiu a liberação pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF alegando dívida de R$ 2 milhões com o clube, envolvendo falta de pagamentos de direitos de imagem, recolhimento de FGTS além redução salarial de 70% entre abril e junho, por conta da paralisação do futebol, devido a pandemia do novo coronavírus, não consentida pelo elenco.Com esses valores em dívida, o presidente Andres Rueda, em entrevista ao canal Nagila Luz, comentou sobre a situação atual. Apesar da liberação do contrato com o clube, a CNRD não condenou o clube ainda sobre o valor devido. Segundo Rueda, o Peixe pretender conversar com o jogador para chegar em um acordo.
- Vamos começar a conversar, mas ainda não saiu decisão alguma. Estamos pretendendo começar conversas, queremos sentar na mesa e ver se chegamos em uma denominador comum, mas ainda não temos decisão - disse o presidente.Em contato com Luis Carlos Serrano, empresário do jogador, o mesmo confirmou que ninguém ligado ao Santos o procurou, mas que segue disposto a um acordo.
Aos 33 anos, Uribe foi um pedido do antigo técnico santista, Jorge Sampaoli, e tinha contrato até junho de 2022 com o Santos. Ele veio do Flamengo por R$ 5 milhões em 2019 e não marcou nenhum gol em 16 jogos. Atualmente joga pelo Millonarios, da Colômbia.

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