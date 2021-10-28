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Ainda desfalque no Flamengo, Arrascaeta manda recado para a torcida nas redes sociais

Uruguaio, que se recupera de uma lesão muscular, é baixa no Fla há sete partidas e segue sem poder voltar a jogar. Ele não retornará para o duelo diante do Galo, neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 20:08

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 20:08

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A ausência de Arrascaeta tem sido um fardo na atual fase caótica do Flamengo, que foi eliminado da Copa do Brasil na última quarta-feira e está há quatro jogos sem saber o que é vencer. E o uruguaio, que ainda não terá condições de voltar neste sábado, contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, mandou um recado para a torcida através das redes sociais.- Seguir quando acreditam que não podem mais, é o que te faz diferente dos demais - escreveu Arrascaeta em seu Instagram, com menção ao personagem cinematográfico Rocky Balboa, escrevendo ainda:
- Juntos até o fim - emendou, acrescentando dois emojis de corações, um vermelho e um preto, em alusão ao Flamengo.
> Saiba como comprar e trocar ingressos para Flamengo x Atlético-MGArrascaeta é desfalque no Flamengo há sete partidas. Convocado na mais recente Data Fifa, o camisa 14 lesionou a coxa no período e, desde então, está em tratamento no Ninho do Urubu. Ele ainda trabalha à parte no gramado, com fisioterapeutas do clube, e segue sem previsão para voltar a jogar. > Veja e simule a tabela do Brasileirão
Ainda sem Arrascaeta, o Fla volta a campo contra o líder Atlético-MG, neste sábado, às 19h, pela 29ª rodada do Brasileiroã. O duelo será no Maracanã, um trunfo para o pressionado time de Renato Gaúcho encurtar a distância para o Galo, que hoje é de 13 pontos (com dois jogos a mais).

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