Ainda desfalque no Flamengo, Arrascaeta manda recado para a torcida nas redes sociais

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A ausência de Arrascaeta tem sido um fardo na atual fase caótica do Flamengo, que foi eliminado da Copa do Brasil na última quarta-feira e está há quatro jogos sem saber o que é vencer. E o uruguaio, que ainda não terá condições de voltar neste sábado, contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, mandou um recado para a torcida através das redes sociais.- Seguir quando acreditam que não podem mais, é o que te faz diferente dos demais - escreveu Arrascaeta em seu Instagram, com menção ao personagem cinematográfico Rocky Balboa, escrevendo ainda:

- Juntos até o fim - emendou, acrescentando dois emojis de corações, um vermelho e um preto, em alusão ao Flamengo.

> Saiba como comprar e trocar ingressos para Flamengo x Atlético-MGArrascaeta é desfalque no Flamengo há sete partidas. Convocado na mais recente Data Fifa, o camisa 14 lesionou a coxa no período e, desde então, está em tratamento no Ninho do Urubu. Ele ainda trabalha à parte no gramado, com fisioterapeutas do clube, e segue sem previsão para voltar a jogar. > Veja e simule a tabela do Brasileirão