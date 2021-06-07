Ainda dá? Veja quantas vezes o Braga fez o placar que precisa contra o Flu

Na próxima quarta-feira, o Bragantino tem mais um jogo decisivo na temporada 2021. Diante do Fluminense, a equipe de Mauricio Barbieri tenta reverter a vantagem de 2 a 0, que o adversário construiu no Maracanã.
Conheça os 24 treinadores da Eurocopa, que começa na próxima sexta-feira
Consciente que o Massa Bruta precisa de uma atuação perfeita, o treinador deve colocar a sua equipe em cima para buscar o resultado desde o primeiro minuto.
Para ficar com a classificação, o Bragantino tem que vencer por três gols no tempo normal. Caso vença por dois gols de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.
Já conseguiu o placar?
Nesta temporada, em quatro oportunidades o Bragantino conseguiu vencer por dois gols de diferença. A única vez que ganhou por três gols ocorreu na estreia do Campeonato Brasileiro, diante da Chapecoense.
Confira os placares:
São Caetano 0 x 2 Bragantino - PaulistãoInter de Limeira 0 x 2 Bragantino - PaulistãoBragantino 2 x 0 Ponte Preta - PaulistãoBragantino 2 x 0 Emelec - PaulistãoChapecoense 0 x 3 Bragantino - Paulistão