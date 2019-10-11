Ainda dá tempo! Veja como comprar ingressos para Desportiva e Rio Branco

Desportiva e Rio Branco se enfrentam neste sábado (12) no Engenheiro Araripe Crédito: Desportiva/Divulgação

Ainda está em tempo torcedor. Desportiva e Rio Branco fazem o primeiro Clássico dos Gigantes das quartas de final da Copa Espírito Santo neste sábado (12) às 15h, no Engenheiro Araripe. A diretoria grená iniciou a venda de ingressos na última quarta-feira (09), mas ainda tem entradas disponíveis.

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Nos valores de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), as entradas serão vendidas exclusivamente para as duas torcidas na secretaria do estádio grená, das 9h às 17h, até sexta-feira (11). No sábado (12), as bilheterias do Engenheiro Araripe abrem a partir das 14h. Está à venda a carga total de 3.300 ingressos, sendo 2.300 para a torcida da Desportiva e 1.000 para os torcedores do Rio Branco.