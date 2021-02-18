Ainda dá? Saiba o que o Corinthians precisa para garantir vaga na Libertadores

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O torcedor do Corinthians teve uma baita desânimo na busca por vaga na Copa Libertadores ao ver seu time derrotado para o Santos, por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, no entanto, apesar da dificuldade, nem tudo está perdido, já que matematicamente a equipe ainda tem chances de classificação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Restam mais dois compromissos do Timão no Campeonato Brasileiro: Vasco, na Neo Química Arena, no próximo domingo, e Internacional, no Beira-Rio, na próxima semana. Dois adversários que ainda brigam por seus objetivos na competição e devem endurecer os duelos nesta reta final da competição.

Nesses dois jogos, o Corinthians precisa conquistar os seis pontos, o que levaria a equipe a uma pontuação máxima de 55 pontos, mas isso não é suficiente, já que Athletico-PR e Santos estão à frente na tabela e precisam tropeçar para que as contas corintianas tenham sucesso após 38 rodadas. O Santos, que está com 53 pontos, precisa de uma vitória e um empate para se garantir na Libertadores. Para o Timão se classificar, resta torcer para o rival não vencer e, no máximo, empatar com Fluminense e Bahia. Dessa forma, o Peixe teria 55 pontos, a mesma pontuação máxima do Corinthians, mas levando vantagem no número de vitórias, que seria 15 contra 14 do Santos.

Mas não é só, será preciso também que o Athletico-PR não vença pelo menos um de seus próximos dois jogos (Grêmio e Sport), já que o Furacão ainda pode chegar a 56 pontos, um a mais do que a pontuação máxima do Timão.