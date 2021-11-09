Ainda com poucos nomes disponíveis, Xavi Hernández comanda primeiro treino Barcelona

Após ser apresentado como novo técnico do Barcelona na última segunda-feira, o ídolo Xavi Hernández comandou seu primeiro treino na manhã desta terça no CT Joan Gamper. De volta ao clube depois de seis anos, o catalão de 41 anos irá para seu segundo trabalho como treinador na carreira.Segundo a imprensa espanhola, Xavi quis mostrar serviço cedo em seu primeiro dia de trabalho e chegou ao centro de treinamentos blaugrana cerca de duas horas e meia antes do início da atividade. Junto do novo treinador, o presidente Joan Laporta também marcou presença.