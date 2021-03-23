Ainda com grupo alternativo, Flamengo divulga relacionados para o clássico contra o Botafogo

O Flamengo encerrou a preparação para o clássico contra o Botafogo, a ser realizado nesta quarta-feira, às 21h35, no Estádio Nilton Santos e em duelo válido pela 5ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. E o time seguirá alternativo e comandado por Maurício Souza, que divulgou os 23 relacionados no início desta tarde, pouco após encerrar o treino no CT. Não há novidades quanto aos nomes, nem mesmo há a inclusão de mais reforços do grupo principal. Portanto, provável escalação do Fla deve ser a mesma que iniciou contra o Resende, ou seja: Hugo Souza, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, Gomes e Pepê; Michael, Vitinho e Pedro.