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Ainda com grupo alternativo, Flamengo divulga relacionados para o clássico contra o Botafogo

Duelo diante do Alvinegro será realizado às 21h35 desta quarta-feira, no Nilton Santos...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 13:05

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 13:05
Crédito: Marcelo Cortes / CR Flamengo
O Flamengo encerrou a preparação para o clássico contra o Botafogo, a ser realizado nesta quarta-feira, às 21h35, no Estádio Nilton Santos e em duelo válido pela 5ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. E o time seguirá alternativo e comandado por Maurício Souza, que divulgou os 23 relacionados no início desta tarde, pouco após encerrar o treino no CT. Não há novidades quanto aos nomes, nem mesmo há a inclusão de mais reforços do grupo principal. Portanto, provável escalação do Fla deve ser a mesma que iniciou contra o Resende, ou seja: Hugo Souza, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, Gomes e Pepê; Michael, Vitinho e Pedro.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Neste momento, o Flamengo está com nove pontos e na segunda colocação.

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