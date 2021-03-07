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futebol

Ailton, do Fluminense, lamenta derrota e admite: 'Jogamos pouco no segundo tempo'

Tricolor ainda não pontou no Carioca, enquanto a Portuguesa assumiu a liderança provisória da competição...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 18:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 18:53
Crédito: Ailton comanda o time sub23 do Fluminense, que disputa o Campeonato Carioca MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Na tarde deste domingo, a Portuguesa derrotou o Fluminense por 3 a 0, no Maracanã, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O treinador Ailton, ao fim do confronto, destacou que o Fluminense criou várias chances, mas também perdeu várias oportunidades de gol. De acordo com ele, a equipe foi superada no contra-ataque da Portuguesa e o desempenho abaixo custou o resultado.> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores> Veja a tabela do Campeonato Carioca- Hoje, fizemos um primeiro tempo oscilante, porém com várias chances, perdemos várias chances de gol. Voltamos para o segundo tempo, nós sofremos logo dois contra-ataques, a transição que a gente tinha passado, que era perigosa da Portuguesa.
- Aí eles conseguiram achar mais dois gols. Somos uma equipe bem montada, a gente sabe disso, mas jogamos pouco no segundo tempo. Com isso, amargamos mais uma derrota.
Apesar da derrota, Ailton elogiou o esforço dos garotos do Fluminense na partida. O treinador também revelou que acredita que a equipe voltará a encontrar o caminho das vitórias.
- Os garotos estão de parabéns, eles batalharam, se doaram. A gente jamais vai achar que não dá. Vamos ver o que estamos errando e também. aquilo que temos acertado vamos tentar dar uma ênfase maior, para que a gente não cometa mais erros que estão causando a derrota. Tenho certeza de que a gente vai conseguir ajustar isso e engatar uma sequência de vitórias.Pelo Campeonato Carioca, o Fluminense volta à campo no próximo domingo, contra o Flamengo, às 18h. Ailton projetou o confronto e destacou que o grupo está pronto para voltar a vencer.
- Eu tenho certeza que vamos ajustar isso e superar, encaixar para tentar não tomar gol e encaixar o que nós temos de melhor para conseguir as vitórias. Temos um jogo difícil, contra o Flamengo, mas clássico é clássico, quem sabe nós não começamos nosso início de vitórias. Temos um grupo fechado e estamos preparados para dar essa virada, voltar a ganhar

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