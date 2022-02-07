Aí vira bagunça! Jogadores festejam após vitória do Fluminense no Fla-Flu

Festa no campo e nas arquibancadas. Depois da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, os jogadores foram até a torcida para celebrar. Entre os diversos registros feitos pelo clube nas redes sociais, um momento que tem se tornado corriqueiro em triunfos, o famoso grito de "Flu".

No canto, a torcida bate palmas no alto e grita "Flu", aumentando o ritmo aos poucos. No fim, todos saem cantando "Nense". Esse momento começou como um meme nas redes sociais e tomou conta da arquibancada na reta final do Brasileirão do ano passado. Em outros conteúdos feitos pelo Fluminense, Felipe Melo ressalta que a equipe enfrentou um grande adversário, mas a vitória foi do time "gigante". Luiz Henrique também exaltou o resultado dizendo que "quando a gente luta até o final já era para eles". O Fluminense também exaltou os dribles dados pelo volante André e pelo lateral-esquerdo Cristiano ao longo da partida e as ótimas defesas do goleiro Marcos Felipe, um dos destaques do clássico.