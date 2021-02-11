  • Ah-Ahly x Palmeiras, Bayern x Tigres... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira
futebol

Ah-Ahly x Palmeiras, Bayern x Tigres... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

Alviverde paulista disputa o terceiro lugar do Mundial de Clubes. Enquanto isso, o time alemão enfrenta os mexicanos do Tigres na final do torneio. Confira!...
LanceNet

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A quinta-feira marca o último dia do Mundial de Clubes de 2021. Tentando vencer pela primeira vez nesse Mundial, o Palmeiras enfrenta o Al-Ahly (EGI), às 12h (horário de Brasília), pela disputa de terceiro lugar da competição. Enquanto isso, Bayern e Tigres disputam a final da competição, às 15h.Gignac na lista: 25 bons atacantes experientes que já podem assinar pré-contrato
Além disso, partidas da Copa da Inglaterra e da Copa do Rei também movimenta o dia para os amantes do futebol.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
12h - Al Ahly-EGI x Palmeiras Mundial de Clubes Onde assistir: SporTV
14h30 - Wolverhampton x Southampton Copa da Inglaterra Onde assistir: DAZN
15h - Bayern de Munique x Tigres Mundial de ClubesOnde assistir: SporTV
17h - Barnsley x ChelseaCopa da Inglaterra Onde assistir: DAZN
17h - Athletic Bilbao x Levante Copa do Rei Onde assistir: Fox Sports

Viu algum erro?
