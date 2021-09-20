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futebol

Aguirre vibra com vitória do Internacional

Colorado recebeu o Fortaleza e arrancou uma vitória nos acréscimos dentro de casa...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 13:00
Crédito: Divulgação/Internacional
O grito do Internacional no último domingo foi de alívio. Após um jogo equilibrado contra o Fortaleza, o Colorado arrancou um triunfo nos acréscimos graças ao gol de Edenílson.
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O placar foi exaltado pelo grupo de atletas e, principalmente a comissão técnica. Na coletiva de imprensa, Diego Aguirre valorizou a força de vontade do seu time, que lutou até o fim.
‘O resultado é o mais importante. Obviamente que temos que encontrar os caminhos para conseguir a vitória. Hoje temos que valorizar muito a vitória. Enfrentamos o Fortaleza, um dos melhores times do Brasil. A vitória vale muito. Mais um jogo que não sofremos gols, fomos competitivos. No final do jogo fomos procurar a vitória e conseguimos. Temos que trabalhar, coisas a melhorar. Quando se enfrenta um bom time, é normal que se sofra e tenha momentos de dificuldade. Pudemos superar isso e estou muito feliz’, afirmou.
Com o triunfo, o Internacional chegou aos 29 pontos, um a menos que o Corinthians, primeiro time do G-6.

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