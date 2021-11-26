Aguirre lamenta ausência de Yuri Alberto na reta final do Brasileirão: 'O time sentiu'

Vindo de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o momento do Internacional, de fato, não é dos melhores na competição.Para complicar ainda mais a situação, o Colorado ainda sofre com a ausência de Yuri Alberto, um dos artilheiros da equipe na competição com 11 gols. O atleta, por sua vez, apresentou um edema ósseo no pé esquerdo e, mesmo sob os cuidados do departamento médico, segue sem previsão de retorno.

O fato do craque não poder ajudar o time na reta final, acabou refletindo nos vestiários. Segundo o treinador Diego Aguirre, o elenco, de forma geral, tem sentido saudade do atacante, porém acredita que o foco agora é tentar dar a volta, já que o clube ainda segue na briga por uma vaga na CONMEBOL Libertadores de 2022.

"Perdemos Yuri, nosso artilheiro e melhor atacante. É algo importante, dificultou, o time sentiu. Tentamos encontrar uma solução. O time está com saudade dele. É natural por sua qualidade. Temos que superar esta perda e fazer o melhor para domingo. Temos que ganhar. Somos todos conscientes que é hora de voltar a vencer", declarou.

Calendário de jogos

Nos últimos três compromissos na competição, o Inter terá a chance de jogar em casa em duas oportunidades. Na 36ª e 37ª rodada, receberá Santos e o Atlético-GO, respectivamente, fechando sua participação diante do Red Bull Bragatino, no Nabi Abi Chedid.