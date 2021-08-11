Aguirre fecha a defesa e Inter alcança dois jogos sem sofrer gols

Conhecido por montar equipes mais ‘eficientes’, o uruguaio Diego Aguirre ainda não embalou no comando do Inter, mas começa a entregar consistência defensa.
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Em meio aos resultados ruins, o treinador passou a chave no cadeado e tem sofrido pouco em relação as investidas dos adversários.
A prova disso foi o que ocorreu nas últimas duas rodadas, quando o Internacional saiu sem sofrer gols do Cuiabá e Flamengo.
Em especial na última rodada, quando bateu o Fla, Aguirre não sofreu gols e o contra-ataque da equipe encaixou, o que fez o placar terminar 4 a 0 a seu favor.
Fluminense
Agora, no fim de semana, a expectativa é que o Colorado possa segurar o Fluminense no Beira-Rio e deixe o gramado pelo terceiro jogo seguido sem levar gols.