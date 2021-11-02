Aguirre começa a montar o time para Gre-Nal 434

O Gre-Nal 434 já é realidade para o Internacional. Com a semana livre, o técnico Diego Aguirre trabalha junto com o departamento médico para usar a força máxima diante do Grêmio.
Diferente do jogo contra o São Paulo, quando Aguirre sofreu com os desfalques, agora o treinador terá a volta de alguns titulares.
Gabriel Mercado, Dourado e Patrick, que estavam suspensos, estão de volta. No ataque, Taison, poupado na rodada passada, volta ao time.
A grande dúvida fica por conta de Yuri Alberto. Antes do jogo no Morumbi, ele acusou dores no tornozelo e ficou de fora. Agora, a tendência é que ele possa reforçar o time.
Confira uma provável escalação do Inter: Daniel (Marcelo Lomba); Saravia, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Taison e Patrick; Yuri Alberto.