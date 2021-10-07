Aguirre analisa desempenho do Inter contra o Ceará

Crédito: Divulgação / Internacional

Com diversos desfalques em seu elenco, o Internacional visitou o Ceará na última quarta-feira à noite e ficou no empate sem gols, na Arena Castelão.

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Na conversa com a imprensa, o técnico Diego Aguirre analisou a partida e ‘comemorou’ o empate fora de casa.

‘Estávamos com muitas dificuldades, perdemos jogadores importantes e tínhamos que somar pontos. Quero ganhar, mas empatar fora não é ruim. Com tantas dificuldades, jogadores ausentes e desfalques, tínhamos que voltar para Porto Alegre com pelo menos um empate. Não comemoro empates, mas é melhor do que perder’, afirmou.