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futebol

Aguirre analisa desempenho do Inter contra o Ceará

Treinador elogiou a postura dos atletas em meio aos desfalques do time...

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 08:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2021 às 08:35
Crédito: Divulgação / Internacional
Com diversos desfalques em seu elenco, o Internacional visitou o Ceará na última quarta-feira à noite e ficou no empate sem gols, na Arena Castelão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na conversa com a imprensa, o técnico Diego Aguirre analisou a partida e ‘comemorou’ o empate fora de casa.
‘Estávamos com muitas dificuldades, perdemos jogadores importantes e tínhamos que somar pontos. Quero ganhar, mas empatar fora não é ruim. Com tantas dificuldades, jogadores ausentes e desfalques, tínhamos que voltar para Porto Alegre com pelo menos um empate. Não comemoro empates, mas é melhor do que perder’, afirmou.
Agora, o Internacional retoma sua força e volta a campo no domingo, quando recebe a Chapecoense, no Beira-Rio.

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