Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Agüero pretende seguir na Inglaterra, e destino pode ser o Chelsea

Jogador argentino não tem o deseja de sair da Inglaterra e clube da capital é o favorito para fechar a contratação do maior ídolo da história do Manchester City...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 20:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 20:47
Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
Após a confirmação de que Sergio Agüero não permanecerá no Manchester City na próxima temporada, o nome do argentino começou a ser especulado em diversos times de várias partes do mundo. E o clube da vez, de acordo com a imprensa britânica, é o Chelsea.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo informações do jornal "Daily Mail", o camisa 10 pretende continuar jogando a Premier League e não tem a intenção de sair da Inglaterra. Neste cenário, o clube de Londres aparece como favorito para contratar o jogador, que já pode até assinar um pré-contrato.
+ Mercado promete pegar fogo! Confira alguns nomes que prometem esquentar a janela de verão europeia
Ainda de acordo com o portal, o Chelsea pretende contratar mais um atacante para disputar posição com o alemão Timo Werner. Contratado no início da temporada, o ex-jogador do RB Leipzig parece não ter se adaptado totalmente ao novo clube, pelo qual marcou dez gols e deu dez assistências em 39 partidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Editais e Avisos - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados