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Aguero passa por exames e é baixa até outubro para o Barcelona

Atacante argentino sofreu uma lesão no último domingo e não pôde comparecer a despedida de Lionel Messi por estar de muleta e sem apoiar o pé no chão...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 08:24

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 08:24
Crédito: Sara Gordon / Barcelona
O atacante Sergio Aguero passou por exames nesta segunda-feira e o Barcelona confirmou que o atleta será baixa pelas próximas 10 semanas. O argentino se lesionou em um treino realizado no último domingo em que foi constatado um problema relacionado ao tendão da panturrilha direita do jogador.O centroavante não pôde comparecer a despedida de Lionel Messi no Camp Nou e não esteve com o grupo no amistoso contra a Juventus em que a equipe blaugrana venceu por 3 a 0. O veterano está andando de muletas e não pode apoiar a perna machucada no chão.
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A lesão de Aguero é um duro golpe para o técnico Ronald Koeman, que perdeu Messi nesta janela de transferências. Além disso, o comandante holandês não conta com Dembélé pelos próximos meses após o francês ter se lesionado na Eurocopa e enfrentado uma cirurgia.
Com isso, as opções para o sistema ofensivo do Barcelona são escassas para o início da temporada. A equipe conta com Griezmann, Depay e Braithwaite, enquanto torce por uma rápida recuperação de Ansu Fati, fora dos gramados desde 2020.

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