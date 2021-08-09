Aguero passa por exames e é baixa até outubro para o Barcelona

O atacante Sergio Aguero passou por exames nesta segunda-feira e o Barcelona confirmou que o atleta será baixa pelas próximas 10 semanas. O argentino se lesionou em um treino realizado no último domingo em que foi constatado um problema relacionado ao tendão da panturrilha direita do jogador.O centroavante não pôde comparecer a despedida de Lionel Messi no Camp Nou e não esteve com o grupo no amistoso contra a Juventus em que a equipe blaugrana venceu por 3 a 0. O veterano está andando de muletas e não pode apoiar a perna machucada no chão.