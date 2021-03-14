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futebol

Aguero está próximo de assinar com o Barcelona até 2023

Atacante está apalavrado com presidente Joan Laporta. Chegada do argentino não irá fazer com que clube catalão diminua o interesse por Haaland na janela de transferências...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 09:20

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 09:20
Crédito: AFP
Sergio Aguero está próximo de assinar contrato com o Barcelona até 2023, segundo o jornal “As”. De acordo com o periódico, Joan Laporta, presidente do clube catalão, já possui um pacto verbal com o argentino. A chegada do atacante pode facilitar a permanência de Lionel Messi na equipe para a próxima temporada.Apesar da possível chegada do atleta do Manchester City, a busca pela chegada de Haaland segue viva, uma vez que o norueguês é o principal alvo do novo mandatário blaugrana. No entanto, Aguero chega para cumprir um papel no elenco, elevar a qualidade do plantel, que atualmente conta com Braithwaite, e se destacar em partidas importantes.
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Além do argentino, Eric Garcia, zagueiro do conjunto de Pep Guardiola, também deve chegar sem custos. Resta saber se Ronald Koeman vai continuar no comando do Barça para a próxima temporada, pois o holandês é um dos principais entusiastas da contratação de Memphis Depay, do Lyon.

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