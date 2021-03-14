Aguero está próximo de assinar com o Barcelona até 2023

Sergio Aguero está próximo de assinar contrato com o Barcelona até 2023, segundo o jornal “As”. De acordo com o periódico, Joan Laporta, presidente do clube catalão, já possui um pacto verbal com o argentino. A chegada do atacante pode facilitar a permanência de Lionel Messi na equipe para a próxima temporada.Apesar da possível chegada do atleta do Manchester City, a busca pela chegada de Haaland segue viva, uma vez que o norueguês é o principal alvo do novo mandatário blaugrana. No entanto, Aguero chega para cumprir um papel no elenco, elevar a qualidade do plantel, que atualmente conta com Braithwaite, e se destacar em partidas importantes.
> Veja a tabela da La Liga
Além do argentino, Eric Garcia, zagueiro do conjunto de Pep Guardiola, também deve chegar sem custos. Resta saber se Ronald Koeman vai continuar no comando do Barça para a próxima temporada, pois o holandês é um dos principais entusiastas da contratação de Memphis Depay, do Lyon.