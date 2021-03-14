Aguero está próximo de assinar com o Barcelona até 2023

Sergio Aguero está próximo de assinar contrato com o Barcelona até 2023, segundo o jornal “As”. De acordo com o periódico, Joan Laporta, presidente do clube catalão, já possui um pacto verbal com o argentino. A chegada do atacante pode facilitar a permanência de Lionel Messi na equipe para a próxima temporada.Apesar da possível chegada do atleta do Manchester City, a busca pela chegada de Haaland segue viva, uma vez que o norueguês é o principal alvo do novo mandatário blaugrana. No entanto, Aguero chega para cumprir um papel no elenco, elevar a qualidade do plantel, que atualmente conta com Braithwaite, e se destacar em partidas importantes.