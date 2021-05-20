Agüero e Depay podem assinar com o Barcelona até 2023, diz jornalista

Crédito: Montagem LANCE!

O jornalista italiano Fabrizio Romano, da Sky Sports, noticiou, nesta quinta-feira, que o Barcelona está próximo da contratação dos atacantes Sergio Agüero, do Manchester City, e Memphis Depay, do Lyon, e já definiu a duração do contrato de cada um.

Veja a tabela do Espanhol Segundo Romano, o Barcelona pretende oferecer um salário menor do que 10 milhões de euros para Sergio Agüero, com o seu contrato se encerrando em junho de 2023. O argentino espera assinar com o clube catalão após a final da Champions League, e a questão precisa ser decidida pela direção do Barça.

O jornalista italiano ainda comenta sobre o interesse do Barcelona na contratação do atacante holandês Memphis Depay, do Lyon. Fabrizio Romano diz que o Barça pretende oferecer um contrato para o jogador com fim em 2023 ou 2024.