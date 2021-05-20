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futebol

Agüero e Depay podem assinar com o Barcelona até 2023, diz jornalista

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, atacantes estão cada vez mais perto do Barcelona e com proposta de contrato de, no mínimo, dois anos...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 18:30

LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 18:30
Crédito: Montagem LANCE!
O jornalista italiano Fabrizio Romano, da Sky Sports, noticiou, nesta quinta-feira, que o Barcelona está próximo da contratação dos atacantes Sergio Agüero, do Manchester City, e Memphis Depay, do Lyon, e já definiu a duração do contrato de cada um.
Veja a tabela do Espanhol Segundo Romano, o Barcelona pretende oferecer um salário menor do que 10 milhões de euros para Sergio Agüero, com o seu contrato se encerrando em junho de 2023. O argentino espera assinar com o clube catalão após a final da Champions League, e a questão precisa ser decidida pela direção do Barça.
O jornalista italiano ainda comenta sobre o interesse do Barcelona na contratação do atacante holandês Memphis Depay, do Lyon. Fabrizio Romano diz que o Barça pretende oferecer um contrato para o jogador com fim em 2023 ou 2024.
Sem chances de título, o Barcelona enfrenta o Eibar na rodada final de La Liga às 13h (de Brasília) deste sábado.

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