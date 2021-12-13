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Aguero deve anunciar aposentadoria nesta quarta-feira, diz jornal

Atacante argentino sofreu uma arritimia cardíaca em confronto entre Barcelona e Alavés, no último dia 30 de outubro, e não voltou mais aos gramados...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 07:18

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 07:18

O atacante Sergio Aguero deve anunciar aposentadoria nesta quarta-feira, segundo o jornal "El Periódico". O Barcelona já tem preparado um ato em homenagem ao argentino, que pode deixar os gramados por conta de uma arritmia cardíaca.O centroavante está afastado do futebol desde o último dia 30 de outubro, quando o clube catalão enfrentou o Alavés pelo Campeonato Espanhol. O camisa 19 deixou a partida ainda no primeiro tempo após alegar dores no peito.
> Veja a tabela da La Liga
O ex-jogador do Manchester City passou por uma bateria de exames, mas aguarda alguns resultados que poderão direcioná-lo melhor a respeito de uma decisão sobre a sua carreira. Aos 33 anos, Aguero não sabe se poderá retornar ao futebol e ainda que possa, não há uma previsão para que aconteça.
O atleta chegou ao clube blaugrana nesta temporada após uma década com a camisa dos Citizens. O atacante tem contrato com o Barcelona até 2023, mas pode ser que o vínculo seja mais curto do que o esperado inicialmente pelo jogador e pela diretoria culé.
Crédito: AgueronãoaguentouterminarojogocontraoAlavéspordoresnocoração(Foto:PAUBARRENA/AFP

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