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Agüero comenta permanência de Messi no Barcelona: 'Espero que possamos jogar juntos'

Novo atacante do Barcelona falou, em sua chegada ao clube, sobre uma possível permanência de Messi...
LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 17:45

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 17:45

Crédito: Reprodução/Twitter Barcelona
O atacante argentino Sergio Agüero foi anunciado pelo Barcelona nesta segunda-feira. Novo reforço da equipe catalã, o ex-jogador do Manchester City falou, em sua apresentação, que deseja jogar com Lionel Messi, seu amigo de infância.- Quero mostrar aqui o que mostrei na City. É uma alegria imensa porque desde criança, e mais ainda agora com o Messi, penso que o Barça é o melhor clube do Mundo. Qualquer jogador que tiver a chance de jogar no Barça virá correndo. Vou tentar fazer o meu melhor para ajudar o clube a ganhar grandes coisas - disse Agüero.
O jogador argentino também comentou uma possível permanência de Lionel Messi no Barcelona, salientando que o seu desejo para a temporada é jogar com o seu amigo.
- Espero que possamos jogar juntos. Mas o problema de Leo é que ele tomará decisões com o clube. Estou com ele desde criança na seleção, conheço-o muito bem e acho que vai ficar aqui. Vamos tentar fazer o melhor que pudermos pelo clube - disse o atacante.
O presidente do Barcelona, Joan Laporta, também deu boas-vindas ao novo reforço da equipe, e espera que Sergio Agüero faça a diferença no clube na temporada.
- Viemos aqui para devolver alguma alegria aos adeptos do Barça e compreendo que tê-lo aqui hoje, Sergio, vai nos trazer essa alegria. Recebemos você com um tango, uma dança muito emocionante, assim como você, porque sabemos que você vai marcar muitos gols pelo Barça - falou Laporta.

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