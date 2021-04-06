Aguero cogita mudança para o Chelsea na próxima temporada

O atacante Sergio Aguero está tentado a se mudar para o Chelsea na próxima temporada, segundo o "Evening Stadard". O argentino busca ser o maior artilheiro da história da Premier League, embora ocupe a 4ª posição com 181 gols marcados.Os Blues buscam um centroavante no mercado, pois o clube possui deficiência na hora de concluir as jogadas apesar das recentes contratações de Timo Werner e Kai Havertz. Haaland era a prioridade da equipe de Thomas Tuchel, mas o Dortmund não deve negociar o norueguês nesta janela.