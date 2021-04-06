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futebol

Aguero cogita mudança para o Chelsea na próxima temporada

Atacante está nos últimos meses de contrato com o Manchester City e será livre para negociar com outras equipes. Barcelona também está na disputa pelo argentino...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 12:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 12:47
Crédito: GLYN KIRK / AFP
O atacante Sergio Aguero está tentado a se mudar para o Chelsea na próxima temporada, segundo o "Evening Stadard". O argentino busca ser o maior artilheiro da história da Premier League, embora ocupe a 4ª posição com 181 gols marcados.Os Blues buscam um centroavante no mercado, pois o clube possui deficiência na hora de concluir as jogadas apesar das recentes contratações de Timo Werner e Kai Havertz. Haaland era a prioridade da equipe de Thomas Tuchel, mas o Dortmund não deve negociar o norueguês nesta janela.
> Veja a tabela da Premier League
Além do interesse do Chelsea, Aguero também é especulado no Barcelona, onde poderia jogar ao lado de Messi, mas também no Paris Saint-Germain. Aos 32 anos, o argentino quer superar Alan Shearer, autor de 260 gols no Campeonato Inglês.

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