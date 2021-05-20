Aguero acerta ida ao Barça por dois anos, segundo imprensa espanhola

Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP

Barcelona e Sergio Aguero chegaram a um acordo pelas próximas duas temporadas, segundo o "Deportes Cuatro". O argentino também aceitou passar por uma redução salarial em relação ao que ganhava na Inglaterra e deve receber cerca de cinco milhões de euros (R4 32 milhões) por ano.No Manchester City, o atleta recebia cerca de 12 milhões de euros (R$ 77 milhões). Portanto, a redução salarial representa um corte de 58,3% do que recebia. As cifras do centroavante são menores até de jogadores recém-chegados, como Sergiño Dest, que ganha em torno de seis milhões de euros (R$ 38 milhões).

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Com a chegada de Aguero, o Barcelona espera ter mais um trunfo para convencer Lionel Messi a permanecer na equipe e brigar por títulos na próxima temporada. Os dois jogadores são amigos íntimos e já dividiram os vestiários com a camisa da seleção argentina.