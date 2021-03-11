Agüero aceita diminuir o salário para assinar com o Barcelona, diz jornal

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Segundo o jornal 'Sport', que tem sede na região da Catalunha, o atacante do Manchester City Sergio 'Kun' Agüero, que é alvo do Barcelona para a próxima temporada, aceitou diminuir o salário que recebe no Manchester City para mudar-se para a Espanha.

Veja a tabela do EspanholNesta quinta-feira, o jornal 'Sport', de Barcelona, anunciou que Sergio Agüero comunicou ao Barça que aceita diminuir o seu salário para assinar com o clube para a próxima temporada. O jogador argentinou tornou-se alvo da equipe catalã após a mudança de presidente do clube.

O Sport também publicou que o salário anual de Sergio Agüero no Manchester City está na casa de 15 milhões de euros (R$ 100,2 milhões na cotação atual), e o jogador, ciente dos problemas financeiros do Barcelona, aceitou diminuir o valor.

O Barcelona não fez nenhuma proposta oficial ao atacante do Manchester City, mas o interesse após vitória de Joan Laporta na eleição para presidente do clube é notório, e o jogador também demonstra interesse em mudar-se para a Catalunha.