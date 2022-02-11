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Água no pescoço: Textor avalia mudanças no Botafogo e Enderson está ameaçado como técnico

Norte-americano que está prestes a comprar 90% da SAF do Alvinegro vê mudança no comando da equipe como uma possibilidade real; treinador estrangeiro está em pauta...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 23:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 23:28
Os dias de Enderson Moreira podem estar contados no Botafogo. John Textor, que está prestes a adquirir 90% da SAF do Alvinegro, não é um 'grande fã' do treinador e pretende fazer mudanças no departamento de futebol do clube. A primeira seria a saída do comandante.+ Enderson é expulso em Botafogo x Fluminense, xinga e mostra dedo do meio para o árbitro
A notícia foi divulgada mais cedo pelo jornalista André Rizek e confirmada pelo LANCE!. John Textor acredita que Enderson Moreira não é o nome ideal para a próxima fase que o Botafogo irá passar.
A questão é que ainda não houve um contato direto entre o treinador e o empresário americano. O comandante, inclusive, afirmou que foi pego de surpresa com a notícia após a derrota para o Fluminense, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Carioca.
O pensamento de Textor, vale ressaltar, nada tem a ver com o resultado no Estádio Nilton Santos. O empresário carrega este pensamento e compartilhou com pessoas próximas há dias. A ideia preferida do empresário é de um nome estrangeiro assumir o Botafogo, mas também não há nenhum tipo de conversa concreta sobre o assunto.
A permanência de Enderson no estágio atual é vista como praticamente impossível. Pela repercussão e a exponencial chegada de Textor no dia a dia do Botafogo, a tendência é que isso seja confirmado nos próximos dias.
Crédito: EndersonMoreiraéotécnicodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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