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futebol

Agir mais e falar menos: Botafogo lida com dilemas para o ano de 2021

Embora trace metas para toda esta temporada, Alvinegro ainda se desdobra para conseguir poder de reação na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020
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Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 08:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2021 às 08:10
Crédito: 'A gente precisa transferir tudo aquilo que a gente trabalha no dia a dia, de atitude, para dentro de campo e superar os adversários', disse Eduardo Barroca (Vitor Silva/Botafogo.
O Botafogo iniciou o planejamento da temporada 2021 em meio a uma encruzilhada. Por mais que já pense em traçar seu rumo a longo prazo, a equipe ainda tem muitas contas a acertar no Brasileirão-2020, onde os projetos têm de sair do papel com urgência.
- Não adianta eu chegar aqui na frente do torcedor e dar justificativa oral. A gente precisa transferir tudo aquilo que a gente trabalha no dia a dia, de atitude, para dentro de campo e superar os adversários. É muito simples. Só assim que a gente vai conseguir, jogo a jogo, jogar bem, pontuar e brigar pelo nosso objetivo - afirmou o técnico Eduardo Barroca, em entrevista coletiva após a derrota por 3 a 0 para o Vasco, no último domingo, em São Januário.
> Assumpção: 'Começamos a traçar metas para 2021'O desempenho do Alvinegro evidencia um cenário bastante desafiador no clube. Penúltima colocada no Campeonato Brasileiro tem apenas 10% de aproveitamento, o pior em um segundo turno desde 2006. São nove derrotas em dez partidas.
A frequente variação tática do setor ofensivo tem refletido em campo: o Botafogo tem o segundo pior ataque, com seis partidas. Os espaços deixados na defesa custaram 18 gols, de acordo com dados do SofaScore BR.
> Botafogo tem chance de se salvar? Veja a tabela e faça a simulação!
Para que o aspecto emocional tenha um novo panorama, Barroca não esconde que só há uma saída. A curto prazo, o Botafogo terá de demonstrar sua reação a partir da rotina de treinos.
- A gente precisa chegar cedo ao clube, ir embora tarde, debater todos os pormenores para que encontre soluções para o que está acontecendo em campo. É o momento de todos nós focarmos em dedicação total ao clube - frisou.
O Alvinegro ainda fará novas reuniões para definir suas metas nesta temporada. Mas a luta para se safar no Brasileiro-2020 exige saídas rápidas.

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