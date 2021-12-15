Agente de Bruno Marques está na Europa em busca de propostas pelo atacante do Santos

O futuro de Bruno Marques não deve ser no Santos. Os representantes dos jogador estão viajando pela Europa em busca de proposta para que o atacante tenha mais chances de atuar. Em 2021, foram apenas 15 jogos com a camisa do Peixe.- Eu estou em Portugal. Estou aqui para isso, dentre outras coisas, ver essa situação do Bruno. Eu volto no dia primeiro para o Brasil. A gente vai tentar voltar com uma proposta em mãos - disse Lecca de Camargo, representante do atacante.