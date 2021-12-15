Agente de Bruno Marques está na Europa em busca de propostas pelo atacante do Santos

O futuro de Bruno Marques não deve ser no Santos. Os representantes dos jogador estão viajando pela Europa em busca de proposta para que o atacante tenha mais chances de atuar. Em 2021, foram apenas 15 jogos com a camisa do Peixe.- Eu estou em Portugal. Estou aqui para isso, dentre outras coisas, ver essa situação do Bruno. Eu volto no dia primeiro para o Brasil. A gente vai tentar voltar com uma proposta em mãos - disse Lecca de Camargo, representante do atacante.
O atleta ficou afastado por uma lesão no tornozelo sofrida no clássico contra Corinthians, em abril, ainda com Ariel Holan no comando. Ele foi liberado para voltar em maio, mas novamente sentiu dores e teve que passar por fortalecimento muscular. Após isso, atuou com atletas Sub-20 pela Copa Paulista.Bruno Marques tem 22 anos e teve seu contrato renovado recentemente. Para mantê-lo, o Peixe teve de pagar R$ 600 mil em três parcelas ao Lagarto por 70% dos direitos econômicos. O ex-time fica com 30%. No Santos, foram 33 jogos e quatro gols marcados.