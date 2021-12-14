Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Agente de Arthur indica que volante pode deixar a Juventus: 'Com Allegri ele não tem espaço'
futebol

Agente de Arthur indica que volante pode deixar a Juventus: 'Com Allegri ele não tem espaço'

Brasileiro fez apenas oito partidas na temporada e já foi especulado no Bayern de Munique. No último fim de semana, volante não foi relacionado por indisciplina...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2021 às 14:56

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 14:56

O volante Arthur, da Juventus, pode estar de saída do clube italiano. Agente do meio-campista, o empresário Federico Pastorello garantiu que o atleta de 25 anos "está sem espaço" com o técnico Massimiliano Allegri e tentará buscar um novo destino para o jogador.Em entrevista durante a cerimônia do Prêmio Golden Boy 2021, que foi entregue na última segunda-feira, em Turim, Pastorello falou que vai esperar a abertura da janela de transferências de inverno, em janeiro, para decidir a situação. O agente também citou que o meio-campista sonha em disputar a Copa do Mundo do Qatar, no fim de 2022.
- O Arthur veio para a Juventus com outro treinador e com o (Massimiliano) Allegri não tem espaço. Vamos ver o que acontece em janeiro, vamos procurar a melhor solução, levando em consideração que, em um ano, a Copa do Mundo será disputada e ele quer ir - disse Federico Pastorello.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
Contratado pela Juventus na temporada passada, Arthur tem contrato com a Bianconeri até junho de 2025, mas por conta de problemas físicos entrou em campo somente 40 vezes desde que desembarcou em Turim. Na atual temporada, foram oito partidas, sendo apenas duas como titular.
+ Confusão no sorteio e definições dos confrontos da Champions rendem memes na web
Nos últimos dias, o nome do Arthur veio à tona por dois motivos. Primeiro, a imprensa alemã informou que o meio-campista poderia ser envolvido em uma troca com o lateral Benjamin Pavard, do Bayern de Munique. Depois, o volante deixou de ser relacionado para um jogo da Juve por chegar atrasado em um treino.
Crédito: Arthuremaçãoemjogo-treinodaJuventus(Foto:Divulgação/Juventus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados