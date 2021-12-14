Agente de Arthur indica que volante pode deixar a Juventus: 'Com Allegri ele não tem espaço'

O volante Arthur, da Juventus, pode estar de saída do clube italiano. Agente do meio-campista, o empresário Federico Pastorello garantiu que o atleta de 25 anos "está sem espaço" com o técnico Massimiliano Allegri e tentará buscar um novo destino para o jogador.Em entrevista durante a cerimônia do Prêmio Golden Boy 2021, que foi entregue na última segunda-feira, em Turim, Pastorello falou que vai esperar a abertura da janela de transferências de inverno, em janeiro, para decidir a situação. O agente também citou que o meio-campista sonha em disputar a Copa do Mundo do Qatar, no fim de 2022.

- O Arthur veio para a Juventus com outro treinador e com o (Massimiliano) Allegri não tem espaço. Vamos ver o que acontece em janeiro, vamos procurar a melhor solução, levando em consideração que, em um ano, a Copa do Mundo será disputada e ele quer ir - disse Federico Pastorello.

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Contratado pela Juventus na temporada passada, Arthur tem contrato com a Bianconeri até junho de 2025, mas por conta de problemas físicos entrou em campo somente 40 vezes desde que desembarcou em Turim. Na atual temporada, foram oito partidas, sendo apenas duas como titular.

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Nos últimos dias, o nome do Arthur veio à tona por dois motivos. Primeiro, a imprensa alemã informou que o meio-campista poderia ser envolvido em uma troca com o lateral Benjamin Pavard, do Bayern de Munique. Depois, o volante deixou de ser relacionado para um jogo da Juve por chegar atrasado em um treino.