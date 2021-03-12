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futebol

Agente conversa com Real Madrid sobre volta de Cristiano Ronaldo

Jorge Mendes está em contato com clube espanhol, mas retorno do português parece improvável. Paris Saint-Germain monitora situação de atacante da Juventus...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 08:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 08:46
Crédito: Cristiano Ronaldo é especulado no Real Madrid (Marco BERTORELLO / AFP
Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, entrou em contato com o Real Madrid de maneira informal para tratar sobre a possibilidade do português voltar a vestir a camisa merengue, segundo o “El Chiringuito”. O atacante tem contrato com a Juventus até 2022, mas todas as informações indicam que o camisa sete deve sair ao final desta temporada.Apesar de toda a identificação que o atleta tem com o clube e do amor dos torcedores pelo craque, o retorno do gajo não é prioridade na capital espanhola. O Real Madrid planeja investir em jovens e possuem Mbappé como alvo número um para 2021, enquanto o clube quer a contratação de Haaland em 2022.
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Na última quinta-feira, a imprensa francesa destacou que Cristiano Ronaldo pode atuar pelo Paris Saint-Germain, principalmente em caso de saída de Mbappé. Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, também mantém boa relação com o agente português e trocam mensagens com frequência.

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