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Agenda: Sem folgas, Santos terá nove jogos no mês de março

Peixe vai ter dois clássicos no Paulistão e duelo decisivo na Copa Libertadores...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 09:12

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 09:12
Crédito: Delmiro Junior/Photo Premium
O técnico Ariel Holan será apresentado pelo Santos na manhã desta segunda-feira e já em seu primeiro mês no clube vai conhecer a realidade do calendário do futebol brasileiro. O Peixe terá nove jogos em março pelo Campeonato Paulista e pela Copa Libertadores e o novo treinador não terá uma semana cheia para treinos no clube.
> Confira a tabela atualizada do Campeonato PaulistaSerão sete jogos pelo Paulistão, incluindo os clássicos contra São Paulo e Corinthians, além dos dois confrontos contra o Deportivo Lara pela segunda fase da Copa Libertadores.
O mês de março também deve marcar o retorno das Sereias da Vila. O início do Campeonato Brasileiro Feminino A-1 está programado para o dia 28, com o duelo entre Santos e Internacional. Já no próximo sábado (6), as Sereinhas da Vila recebem o Fluminense no jogo de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-18.Campeonato Paulista
3/3 - 17 horas - Santos x Ferroviária, Vila Belmiro6/3 - 19 horas - São Paulo x Santos, Morumbi13/3 - 19 horas - Santos x Ituano, Vila Belmiro21/3 - 20h30min - Ponte Preta x Santos, Campinas24/3 - Santos x Inter de Limeira28/3 - Novorizontino x Santos31/3 - Santos x Corinthians
Copa Libertadores
9/3 - 19h15min - Santos x Deportivo Lara16/3 - 19h15min - Deportivo Lara x Santos

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