Agenda: Sem folgas, Santos terá nove jogos no mês de março

Crédito: Delmiro Junior/Photo Premium

O técnico Ariel Holan será apresentado pelo Santos na manhã desta segunda-feira e já em seu primeiro mês no clube vai conhecer a realidade do calendário do futebol brasileiro. O Peixe terá nove jogos em março pelo Campeonato Paulista e pela Copa Libertadores e o novo treinador não terá uma semana cheia para treinos no clube.

> Confira a tabela atualizada do Campeonato PaulistaSerão sete jogos pelo Paulistão, incluindo os clássicos contra São Paulo e Corinthians, além dos dois confrontos contra o Deportivo Lara pela segunda fase da Copa Libertadores.

O mês de março também deve marcar o retorno das Sereias da Vila. O início do Campeonato Brasileiro Feminino A-1 está programado para o dia 28, com o duelo entre Santos e Internacional. Já no próximo sábado (6), as Sereinhas da Vila recebem o Fluminense no jogo de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-18.Campeonato Paulista

3/3 - 17 horas - Santos x Ferroviária, Vila Belmiro6/3 - 19 horas - São Paulo x Santos, Morumbi13/3 - 19 horas - Santos x Ituano, Vila Belmiro21/3 - 20h30min - Ponte Preta x Santos, Campinas24/3 - Santos x Inter de Limeira28/3 - Novorizontino x Santos31/3 - Santos x Corinthians

Copa Libertadores