Agenda: Confira todos os jogos do Santos no mês de setembro

O Santos terá uma maratona de jogos no mês de setembro nas mais diversas categorias. Pelo profissional, o Peixe vai enfim ter semana livre para treinar entre os quatro confrontos pelo Campeonato Brasileiro e terá decisão pelo duelo das quartas de final da Copa do Brasil. As Sereias da Vila terão três compromissos pelo Paulista Feminino.Pelas categorias de base serão, ao todo, 18 jogos. O Sub-15, Sub-17 e Sub-20 farão cinco jogos pelo Paulista de suas respectivas categorias. Enquanto o Sub-23 fará a estreia na Copa Paulista e serão três jogos pela competição neste mês.
Profissional:
04/09 (sáb): Cuiabá x Santos, às 21h, Arena Pantanal - 19ª rodada do Brasileiro11/09 (sáb): Santos x Bahia, às 21h, Vila Belmiro - 20ª rodada do Brasileiro14/09 (ter): Santos x Athletico-PR, 21h30min, Vila Belmiro - (volta) quartas da Copa do Brasil19/09 (dom): Ceará x Santos, às 16h, Arena Castelão - 21ª rodada do Brasileiro26/09 (dom): Juventude x Santos, às 16h, Alfredo Jaconi - 22ª rodada do BrasileiroSereias da Vila:
02/09 (qui): Sereias x Palmeiras, às 17h, 1º de Maio - 4ª rodada do Paulista09/09 (qui): São José x Sereias, às 15h, Martins Pereira - 5ª rodada do Paulista22/09 (qua): Sereias x Ferroviária, às 15h, CT Rei Pelé - 6ª rodada do Paulista
Sub-23:
14/09 (ter): EC São Bernardo x Santos, às 15h, 1º de Maio - 1ª rodada da Copa Paulista21/09 (ter): Santos x Primavera, às 15h, na Vila Belmiro - 2ª rodada da Copa Paulista28/09 (ter): São Bernardo FC x Santos, às 15h, 1º de Maio - 3ª rodada da Copa Paulista
Sub-20:
01/09 (qua): Santo André x Santos, às 15h, Estádio Gíglio Portugal Pichinin - 5ª rodada do Paulista Sub-2009/09 (qui): Santos x Portuguesa, às 15h, CT Rei Pelé - 6ª rodada do Paulista Sub-2016/09 (qui): Água Santa x Santos, às 15h, Est. Jose Batista Pereira Fernandes - 7ª rodada do Paulista Sub-2023/09 (qui): Santos x São Caetano, às 15h, CT Rei Pelé - 8ª rodada do Paulista Sub-2030/09 (qui): EC São Bernardo x Santos, às 15h, Est. Gíglio Portugal Pichinin - 9ª rodada do Paulista Sub-20
Sub-17:
04/09 (sáb): Santos x Jabaquara, às 11h, CT Rei Pelé - 2ª rodada do Paulista Sub-1707/09 (ter): São Caetano x Santos, às 11h, Estádio Anacleto Campanella - 3ª rodada do Paulista Sub-1711/09 (sáb): Santos x Ibrachina, às 11h, CT Rei Pelé - 4ª rodada do Paulista Sub-1719/09 (dom): Mauá x Santos, às 11h, Estádio Municipal Pedro Benedetti - 5ª rodada do Paulista Sub-1725/09 (sáb): Santos x Mauense, ás 11h, CT Rei Pelé - 6ª rodada do Paulista Sub-17
Sub-15:
04/09 (sáb): Santos x Jabaquara, às 9h, CT Rei Pelé - 2ª rodada do Paulista Sub-1707/09 (ter): São Caetano x Santos, às 9h, Estádio Anacleto Campanella - 3ª rodada do Paulista Sub-1711/09 (sáb): Santos x Ibrachina, às 9h, CT Rei Pelé - 4ª rodada do Paulista Sub-1719/09 (dom): Mauá x Santos, às 9h, Estádio Municipal Pedro Benedetti - 5ª rodada do Paulista Sub-1725/09 (sáb): Santos x Mauense, às 9h, CT Rei Pelé - 6ª rodada do Paulista Sub-17